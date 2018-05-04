СМИ: Украина направила в ICAO жалобу на Росавиацию

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Госавиаслужба Украины направила в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) жалобу на Росавиацию.

Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

«Госавиаслужба Украины направила в ICAO жалобу на Росавиацию, которая одобряет эксплуатацию самолётов разработки концерна «Антонов» с нарушением процедур», — пишет издание.

По данным источников издания, недовольство Киева вызвало то, что российские власти выдавали разрешения на полёты Ан-24, Ан-26, Ан-74 и Ан-124-100 «Руслан» без привлечения концерна.

«Авиавласти Украины ссылаются на практику времён СССР, когда участие конструкторского бюро в процедурах продления лётной годности было обязательным. По мнению Киева, авиавласти России создают «опасный прецедент, несущий угрозу жизни, здоровью, экологии и инфраструктуре» стран, где работают самолёты «Ан», — пишет газета.

Источник, близкий к правительству Украины, подтвердил отправку письма в ICAO.

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