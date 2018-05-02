Президент Грузии покинул парламент в знак протеста
- РИА Новости
«Я не припоминаю ситуации, когда у президента не было бы возможности ответить на вопросы. Внесите соответствующие изменения, чтобы я мог провести дебаты. Иначе я не буду присутствовать на заседании, где мне не даётся возможность войти в дискуссию с депутатами», — приводит РИА Новости слова Маргвелашвили.
После этого он покинул зал заседаний.
В свою очередь, спикер парламента Ираклий Кобахидзе назвал действия президента неуважением к парламенту и законодательному институту.
Ранее премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил об уходе с поста председателя правящей партии «Грузинская мечта».