Президент Грузии покинул парламент в знак протеста

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили покинул парламент, так как ему не дали возможности ответить на вопросы депутатов после выступления с посланием к ним.

«Я не припоминаю ситуации, когда у президента не было бы возможности ответить на вопросы. Внесите соответствующие изменения, чтобы я мог провести дебаты. Иначе я не буду присутствовать на заседании, где мне не даётся возможность войти в дискуссию с депутатами», — приводит РИА Новости слова Маргвелашвили.

После этого он покинул зал заседаний.

В свою очередь, спикер парламента Ираклий Кобахидзе назвал действия президента неуважением к парламенту и законодательному институту.

Ранее премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил об уходе с поста председателя правящей партии «Грузинская мечта».