Экс-министр энергетики Украины признал потерю шанса противостоять «Северному потоку — 2»

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Бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что у Киева всё меньше шансов противостоять строительству газопровода «Северный поток — 2».
Экс-министр энергетики Украины признал потерю шанса противостоять «Северному потоку — 2»
  • Reuters

По его словам, Украина не сможет оставаться крупным транзитёром газа, поскольку и «Турецкий поток», и «Северный поток — 2» снизят доходы от газотранспортной системы минимум вдвое.

«Украина теряет свой шанс выстоять в этом противостоянии», — заявил Ставицкий в интервью телеканалу NewsOne.

Он отметил, что доля России на газовом рынке Евросоюза составляет примерно треть.

«Потребление газа Европой около 425 млрд кубометров в год. Россия в прошлом году установила рекорд и поставила около 150 млрд кубометров. Как следствие — около 37-38% поставляет Российская Федерация в Европу», — сказал экс-министр.

Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий назвал выдачу разрешений на строительство газопровода «Северный поток — 2» мощным ударом по Украине.

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