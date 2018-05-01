СМИ: В Одессе убили американского пастора

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Представитель главного управления Национальной полиции в Одесской области сообщил, что в Одессе задержаны двое подозреваемых в ограблении и убийстве пастора из США.
СМИ: В Одессе убили американского пастора
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«Священнослужитель обнаружен мёртвым в арендованном им жилье в Малиновском районе города. Мужчина был связан, на теле — следы пыток», — приводят «Вести Украина» слова полицейского.

По предварительным данным, установлено, что у пастора отобрали ценные вещи.

Открыто уголовное производство.

Пастор проводил службы в одном из местных храмов.

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