СМИ: В Одессе убили американского пастора

Представитель главного управления Национальной полиции в Одесской области сообщил, что в Одессе задержаны двое подозреваемых в ограблении и убийстве пастора из США.

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«Священнослужитель обнаружен мёртвым в арендованном им жилье в Малиновском районе города. Мужчина был связан, на теле — следы пыток», — приводят «Вести Украина» слова полицейского. По предварительным данным, установлено, что у пастора отобрали ценные вещи. Открыто уголовное производство. Пастор проводил службы в одном из местных храмов.