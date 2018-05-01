В ЛНР заявили о трёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о трёх случаях обстрела за прошедшие сутки со стороны украинских силовиков. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство ЛНР.

«Обстрелам подверглись районы посёлка сел Калиновка и Нижнее Лозовое. Огонь вёлся из 82-мм миномётов и стрелкового оружия», — говорится в сообщении. Ранее член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН оценил слова главы Генштаба ВС Украины Виктора Муженко об изменении формата ведения боевых действий на востоке страны.