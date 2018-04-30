Спортсменка Мария Киселёва попала в базу «Миротворца»

Российская трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва попала в базу украинского сайта «Миротворец».

Как отмечается, она была внесена в список из-за «сознательного нарушения государственной границы Украины».

Ранее сообщалось, что актёр Андрей Леонов, а также актрисы Татьяна Кравченко и Олеся Железняк попали в базу «Миротворца».