Спортсменка Мария Киселёва попала в базу «Миротворца»
Российская трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва попала в базу украинского сайта «Миротворец».
- Мария Киселёва
- РИА Новости
Как отмечается, она была внесена в список из-за «сознательного нарушения государственной границы Украины».
Ранее сообщалось, что актёр Андрей Леонов, а также актрисы Татьяна Кравченко и Олеся Железняк попали в базу «Миротворца».
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