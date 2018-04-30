Глава МИД Эстонии заявил о намерении говорить с Россией с позиции силы

Короткая ссылка
Эстонии следует выстраивать отношения с Россией, исходя из позиции силы. Такое мнение выразил министр иностранных дел республики Свен Миксер в интервью Sydney Morning Herald.
Глава МИД Эстонии заявил о намерении говорить с Россией с позиции силы
  • globallookpress.com
  • © Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com

Как отмечается, в ходе беседы с изданием Миксер выдвинул ряд обвинений в адрес России, в частности, утверждая, что Москва якобы вовлечена в военную операцию на востоке Украины.

По словам Миксера, с Россией необходимо выстраивать диалог с позиции силы.

«Когда вы говорите с таким лидером (президентом России. — RT), а, очевидно, нам необходимо говорить с Россией, нужно делать это с позиции силы, единства и решимости», — пояснил глава эстонского МИД.

Ранее американский президент Дональд Трамп во время встречи с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы в Вашингтоне заявил, что только глупые люди не согласны с тем, что налаживание отношений между США и Россией — это хорошо, а не плохо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Прибалтика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных