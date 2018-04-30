Глава МИД Эстонии заявил о намерении говорить с Россией с позиции силы

Эстонии следует выстраивать отношения с Россией, исходя из позиции силы. Такое мнение выразил министр иностранных дел республики Свен Миксер в интервью Sydney Morning Herald.

Как отмечается, в ходе беседы с изданием Миксер выдвинул ряд обвинений в адрес России, в частности, утверждая, что Москва якобы вовлечена в военную операцию на востоке Украины.

По словам Миксера, с Россией необходимо выстраивать диалог с позиции силы.

«Когда вы говорите с таким лидером (президентом России. — RT), а, очевидно, нам необходимо говорить с Россией, нужно делать это с позиции силы, единства и решимости», — пояснил глава эстонского МИД.

Ранее американский президент Дональд Трамп во время встречи с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы в Вашингтоне заявил, что только глупые люди не согласны с тем, что налаживание отношений между США и Россией — это хорошо, а не плохо.