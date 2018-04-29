Число погибших в ДТП в украинском Кривом Роге возросло до 11

Число жертв аварии в украинском Кривом Роге возросло до 11.

В ночь на 29 апреля в Кривом Роге скончался ещё один пассажир маршрутного такси, которое 17 апреля попало в ДТП.

Об этом сообщает «Первый Криворожский».

Отмечается, что в реанимации в настоящее время находится один человек.

17 апреля в Кривом Роге произошло ДТП с участием легкового автомобиля, маршрутки и автобуса, перевозившего сотрудников одного из местных предприятий. Возбуждено уголовное дело.

Суд арестовал предполагаемого виновника аварии на два месяца.