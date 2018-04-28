Леонид Агутин прокомментировал попадание в базу «Миротворца»

Российский певец Леонид Агутин прокомментировал попадание в базу украинского сайта «Миротворец», отметив, что не считает заявления сайта мнением всей Украины.

«Я не знаю этих людей. Не думаю, что это мнение страны», — цитирует музыканта РИА Новости.

Он также добавил, что несколько раз посетил Украину после осложнения отношений между странами.

Ранее актёры из сериалов «Папины дочки» и «Сваты» попали в базу «Миротворца».