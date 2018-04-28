Леонид Агутин прокомментировал попадание в базу «Миротворца»
Российский певец Леонид Агутин прокомментировал попадание в базу украинского сайта «Миротворец», отметив, что не считает заявления сайта мнением всей Украины.
«Я не знаю этих людей. Не думаю, что это мнение страны», — цитирует музыканта РИА Новости.
Он также добавил, что несколько раз посетил Украину после осложнения отношений между странами.
Ранее актёры из сериалов «Папины дочки» и «Сваты» попали в базу «Миротворца».
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен