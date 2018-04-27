Киев введёт «особый порядок» в Донбассе после смены формата военной операции
Сообщается, что данный порядок предусматривает предоставление органам сектора безопасности и обороны, а также другим украинским госорганам «специальных полномочий, необходимых для осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны».
Согласно документу, вся территория Донбасса будет разбита на две части — линию огня и безопасную местность. В зоне безопасности могут создаваться районы ограниченного доступа и запретные зоны. Районом боевых действий будет считаться охваченная боями территория вдоль линии соприкосновения.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что 30 мая формат военной операции в Донбассе будет изменён на операцию объединённых сил.