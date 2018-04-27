МИД Литвы вручил ноту белорусскому послу в связи с сообщениями о пожаре на БелАЭС

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МИД Литвы вручил белорусскому послу Александру Королю ноту с просьбой предоставить информацию о происшествии на Белорусской АЭС 17 февраля.

Как пишет Sputnik Литва, в ведомстве уточнили, что об инциденте узнали из белорусских СМИ.

В сообщении говорится, что, по мнению экспертов по ядерной безопасности Литвы, необходим тщательный анализ причин и последствий пожара, так как это может негативно сказаться на безопасности БелАЭС.

14 марта 2018 года стало известно, что МИД Белоруссии вручил ноту послу Литвы в связи с сообщениями об инциденте с радиоактивными материалами в ходе работ по выводу из эксплуатации Игналинской АЭС.

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