На Украине полиция объявила в розыск почти шесть тысяч человек в Крыму

Короткая ссылка
Украинская полиция объявила в розыск 5,8 тыс. лиц, которые несли службу в Крыму и остались на полуострове после присоединения к России. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Украины.
На Украине полиция объявила в розыск почти шесть тысяч человек в Крыму
  • © Gleb Garanich / Reuters

«Объявлены в розыск 5,8 тыс. человек, которые несли службу и остались там после отвода воинских частей на материк», — заявил глава созданного на Украине «ГУ Нацполиции в Крыму и Севастополе» Анатолий Бахчиванжи. 

По его словам, впервые за четыре года создан реестр участников «незаконно сформированного вооружённого формирования».

«Туда внесены данные относительно 860 человек. Люди, которые принимали решения, которые принимали участие в захвате военных гарнизонов, которые находятся там», — добавил Бахчиванжи. 

Ранее стало известно, что украинская прокуратура объявила в розыск свыше 4 тыс. жителей Крыма, которые в 2014 году не явились для прохождения срочной службы на Украине.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных