На Украине полиция объявила в розыск почти шесть тысяч человек в Крыму

Украинская полиция объявила в розыск 5,8 тыс. лиц, которые несли службу в Крыму и остались на полуострове после присоединения к России. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Украины.

«Объявлены в розыск 5,8 тыс. человек, которые несли службу и остались там после отвода воинских частей на материк», — заявил глава созданного на Украине «ГУ Нацполиции в Крыму и Севастополе» Анатолий Бахчиванжи.

По его словам, впервые за четыре года создан реестр участников «незаконно сформированного вооружённого формирования».

«Туда внесены данные относительно 860 человек. Люди, которые принимали решения, которые принимали участие в захвате военных гарнизонов, которые находятся там», — добавил Бахчиванжи.

Ранее стало известно, что украинская прокуратура объявила в розыск свыше 4 тыс. жителей Крыма, которые в 2014 году не явились для прохождения срочной службы на Украине.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.