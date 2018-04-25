В ДНР заявили об обстреле Ясиноватой военными НАТО

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Заместитель главы оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил об обстреле Ясиноватой военнослужащими НАТО.
В ДНР заявили об обстреле Ясиноватой военными НАТО
  • РИА Новости

По его словам, обстрел был произведён из миномётов калибра 120 и 82 миллиметра.

«По нашим данным, руководство этим обстрелом вели военнослужащие-артиллеристы НАТО, прибывшие накануне для проведения полевых испытаний и обучения украинских силовиков на средствах артиллерийской разведки AN/TPQ, производимых и поставляемых США на Украину», — цитирует РИА Новости Басурина.

12 апреля в ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками школьного автобуса под Горловкой.

Политолог Владимир Корнилов рассказал ФАН о сценариях развития ситуации на Украине.

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