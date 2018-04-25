В ДНР заявили об обстреле Ясиноватой военными НАТО

Заместитель главы оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил об обстреле Ясиноватой военнослужащими НАТО.

По его словам, обстрел был произведён из миномётов калибра 120 и 82 миллиметра.

«По нашим данным, руководство этим обстрелом вели военнослужащие-артиллеристы НАТО, прибывшие накануне для проведения полевых испытаний и обучения украинских силовиков на средствах артиллерийской разведки AN/TPQ, производимых и поставляемых США на Украину», — цитирует РИА Новости Басурина.

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