Эксперт оценил заявление Киева о необходимости сохранить «зависимость» России от Украины

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Антона Геращенко, что Киеву следует «сохранить зависимость России от Украины в плане транзита газа». Ранее украинский политик призвал США ввести санкции против компаний, желающих стать подрядчиками строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Ещё польские политики говорили о том, что если будет реализован «Северный поток — 2», то тогда Россия почему-то захватит Украину, а сейчас она зависит от транзита газа через Украину. Но Украина России не нужна. Когда украинцы и поляки говорили о том, что строительство «Северного потока — 2» увеличит зависимость Европы от российского газа, их не послушали. Теперь они решили подогреть градус напряжённости. Аргументация переходит в стадию истерии и нагнетания эмоций. Но «Северный поток — 2» как раз европейцам очень выгоден и нужен. Украина говорит о том, чтобы США ввели те санкции, которые они приняли в августе 2017 года. Но подрядчики — это, по сути, одна компания, которая предоставляет суда, укладывающие трубы, поэтому здесь надежда Украины довольно эфемерна», — отметил Юшков.

По словам эксперта, применить ограничения со стороны США к «Северному потоку — 2» нельзя, поскольку в документе о санкциях указано, что подобные меры относятся исключительно к новым газопроводам из России в Европу.

«Северный поток — 2» не новый газопровод, его инициировали задолго до принятия санкций, он уже реализуется. Здесь шансов у Украины не так много. Она может попросить США только активизировать работу со странами, которые ещё не выдали разрешение, — с Данией и Швецией. Датчане под нажимом американцев в 2017 году приняли закон о том, что они рассматривают заявку на строительство в их акватории не только с точки зрения экологических аспектов, но и с точки зрения национальной безопасности. Но пока всё идёт к тому, что будут выданы все разрешения на прокладку газопровода», — заключил Юшков.

10 апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что реализация проекта «Северный поток — 2» невозможна без определения роли украинского транзита в ближайшем будущем.