Глава Минобороны Украины рассказал, во сколько обходится содержание одного солдата ВСУ в год
По его словам, один солдат США «стоит» $510 тыс. в год, Великобритании — £250 тыс., Германии — $220 тыс., Польши — $100 тыс., России — $83 тыс., Литвы — около $80 тыс., Албании — $20 тыс.
«А сколько стоит наш солдат? В прошлом году — $8 тыс., в этом — $12 тыс.», — сказал Полторак.
По словам министра, он «не может за $12 тыс. сделать больше, чем можно сделать за $510 тыс.».
Ранее президент Украины Пётр Порошенко назвал украинскую армию одной из самых эффективных в Европе.