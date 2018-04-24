Глава Минобороны Украины рассказал, во сколько обходится содержание одного солдата ВСУ в год

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Содержание одного военнослужащего Вооружённых сил Украины в год обходится в $12 тыс. Об этом заявил украинский министр обороны Степан Полторак в интервью BBC Украина.

По его словам, один солдат США «стоит» $510 тыс. в год, Великобритании — £250 тыс., Германии — $220 тыс., Польши — $100 тыс., России — $83 тыс., Литвы — около $80 тыс., Албании — $20 тыс.

«А сколько стоит наш солдат? В прошлом году — $8 тыс., в этом — $12 тыс.», — сказал Полторак.

По словам министра, он «не может за $12 тыс. сделать больше, чем можно сделать за $510 тыс.».

Ранее президент Украины Пётр Порошенко назвал украинскую армию одной из самых эффективных в Европе.

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