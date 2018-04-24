Посол: Литва умышленно загнала отношения с Россией в тупик

Власти Литвы целенаправленно и умышленно загнали отношения с Россией в тупик и продолжают этот бесперспективный курс. Об этом заявил российский посол в Вильнюсе Александр Удальцов.

Он прокомментировал состоявшееся 23 апреля в правительстве Литвы совещание по отношениям с восточными соседями.

Удальцов задался вопросом, зачем был созван совет по проблематике, в частности, взаимоотношений с Россией, «если заранее объявлено, что ни о каком улучшении отношений с ней быть речи не может априори».

«Именно литовские власти загнали, причём целенаправленно и умышленно, наши отношения в тупик. И с завидным упорством продолжают этот бесперспективный и для самой Литвы курс», — приводит слова посла пресс-служба диппредставительства.

Он отметил, что по вине литовских властей «в системе российских внешнеполитических приоритетов Литва, как их объект, явно смазалась».

По его словам, говорить о каких-то шагах, например, возобновлении работы межправительственной комиссии, бессмысленно, пока её с литовской стороны возглавляет нынешний глава МИД Литвы.

Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил о возможности введения новых санкций в отношении России со стороны ЕС.