СМИ: В Донбассе скончался старший офицер командования ВМС Украины
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Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Вследствие тяжёлой болезни ушёл из жизни наш боевой побратим, старший офицер командования Военно-морских сил Вооружённых сил Украины подполковник Щепцов Дмитрий Владимирович. Настоящий патриот Украины, Дмитрий Владимирович на своём примере ещё в начале 2014 года во время событий в Крыму и неоднократно выполняя задачи в зоне АТО показал, что такое верность и преданность своей родине», — говорится в заявлении ВМС Украины в Facebook.
В марте в Раде заявили, что в ходе боевых действий в Донбассе за четыре года погибли свыше 2 тыс. украинских военнослужащих.
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