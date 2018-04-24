СМИ: В Донбассе скончался старший офицер командования ВМС Украины

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В районе выполнения операции украинских силовиков в Донбассе умер старший офицер командования Военно-морских сил ВС Украины подполковник Дмитрий Щепцов.
СМИ: В Донбассе скончался старший офицер командования ВМС Украины
  • globallookpress.com
  • © Carsten Reisinger

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Вследствие тяжёлой болезни ушёл из жизни наш боевой побратим, старший офицер командования Военно-морских сил Вооружённых сил Украины подполковник Щепцов Дмитрий Владимирович. Настоящий патриот Украины, Дмитрий Владимирович на своём примере ещё в начале 2014 года во время событий в Крыму и неоднократно выполняя задачи в зоне АТО показал, что такое верность и преданность своей родине», — говорится в заявлении ВМС Украины в Facebook.

В марте в Раде заявили, что в ходе боевых действий в Донбассе за четыре года погибли свыше 2 тыс. украинских военнослужащих. 

Ранее политолог Владимир Корнилов рассказал ФАН о сценариях развития Украины.

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