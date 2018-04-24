В Латвии во время ремонта дороги обнаружили останки 145 советских солдат

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Останки 145 советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны, были обнаружены в ходе ремонта дороги в населённом пункте Пампали Салдусского края Латвии.
В Латвии во время ремонта дороги обнаружили останки 145 советских солдат
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Об этом сообщает интернет-портал Delfi со ссылкой на поисковый отряд «Легенда».

«Человеческие останки нашли при рытье канавы возле дороги, используемой для сельскохозяйственных нужд», — заявил глава организации Талис Эшмитс.

Он отметил, что члены отряда в течение воскресенья, 22 апреля, прибыли на место и эксгумировали 145 скелетов. Также были найдены пять военных медалей, в том числе орден Надежды, орден Славы и орден Красной Звезды, которые помогут установить личности погибших.

По словам Эшмитса, на другой стороне дороги в 2003 году были найдены 140 человеческих останков.

В ближайшее время совместно с российской стороной будет проведена научно-историческая экспертиза, после которой останки солдат перезахоронят.

Ранее в Будапеште перезахоронили останки советских воинов.

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