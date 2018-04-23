В Совфеде прокомментировали отставку Саргсяна с поста премьер-министра Армении

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал отставку Сержа Саргсяна с поста премьер-министра Армении.

Как заявил сенатор, пока он не видит рисков, что Ереван может поменять свою позицию по участию в Организации Договора о коллективной безопасности и Таможенном союзе.

«Дружба между Россией и Арменией незыблема», — отметил Джабаров.

Ранее сообщалось, что президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства.