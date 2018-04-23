В Совфеде прокомментировали отставку Саргсяна с поста премьер-министра Армении
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал отставку Сержа Саргсяна с поста премьер-министра Армении.
Как заявил сенатор, пока он не видит рисков, что Ереван может поменять свою позицию по участию в Организации Договора о коллективной безопасности и Таможенном союзе.
«Дружба между Россией и Арменией незыблема», — отметил Джабаров.
Ранее сообщалось, что президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube