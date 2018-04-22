СМИ: Во Львовской области пьяный прокурор насмерть сбил пешехода

Короткая ссылка
Во Львовской области Украины нетрезвый прокурор насмерть сбил прохожего. Об этом сообщает портал Zaxid.net.

ДТП произошло вечером 20 апреля в Старосамборском районе. 

По данным полиции, 29-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-2114 совершил наезд на 64-летнего местного жителя, в результате чего последний погиб на месте ДТП.

Водитель автомобиля и пассажир получили телесные повреждения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Как заявила корреспондент украинского телеканала НТН Виктория Балицкая, за рулём автомобиля ВАЗ находился нетрезвый сотрудник Мостисской прокуратуры. По её данным, вместе с ним в машине был ещё один прокурор. 

Прокурор Львовской области Юрий Квятковский подтвердил факт нахождения прокурора за рулём автомобиля. По его словам, областная прокуратура обнародует все подробности дела 23 апреля.

Ранее в Киеве кортеж президента Украины Петра Порошенко сбил человека. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных