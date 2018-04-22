В ЛНР местный житель погиб в результате взрыва неизвестного устройства

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В самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) в результате взрыва неизвестного устройства погиб местный житель. Об этом заявила пресс-служба МЧС республики.

«В посёлке Врубовском Лутугинского района в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб мужчина 1960 года рождения», — приводит сообщение спасательного ведомства РИА Новости

По факту произошедшего организовано расследование. 

В ноябре 2017 года в городе Стаханове в ЛНР мужчина погиб при взрыве самостоятельно собранной бомбы.

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