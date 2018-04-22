В ЛНР заявили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ
«За прошедшие сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив миномёты калибром 120 и 82 миллиметра, гранатомёты и стрелковое оружие», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что обстрелам подверглись районы близ населённых пунктов Желобок, Калиново-Борщеватое и Первомайск.
По территории республики было выпущено около 110 снарядов.
Ранее член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН оценил слова главы Генштаба ВС Украины Виктора Муженко об изменении формата ведения боевых действий на востоке страны.