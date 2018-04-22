В ЛНР заявили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ

Украинские силовики четыре раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашённой Луганской народной республики. Об этом заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

«За прошедшие сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив миномёты калибром 120 и 82 миллиметра, гранатомёты и стрелковое оружие», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что обстрелам подверглись районы близ населённых пунктов Желобок, Калиново-Борщеватое и Первомайск.

По территории республики было выпущено около 110 снарядов.

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