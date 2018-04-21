Президент Армении встретился с лидером оппозиции

Президент Армении Армен Саркисян встретился с лидером протестов оппозиции Николом Пашиняном.

Как передаёт РИА Новости, встреча состоялась на площади Республики в Ереване во время многотысячного митинга оппозиции.

На вопрос, возможны ли переговоры с митингующими, Саркисян ответил: «Надеюсь».

Ранее сообщалось, что в Ереване задержаны 102 активиста-оппозиционера, протестующих против избрания премьер-министром страны Сержа Саргсяна.