Президент Армении встретился с лидером оппозиции

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Президент Армении Армен Саркисян встретился с лидером протестов оппозиции Николом Пашиняном.

Как передаёт РИА Новости, встреча состоялась на площади Республики в Ереване во время многотысячного митинга оппозиции.

На вопрос, возможны ли переговоры с митингующими, Саркисян ответил: «Надеюсь».

Ранее сообщалось, что в Ереване задержаны 102 активиста-оппозиционера, протестующих против избрания премьер-министром страны Сержа Саргсяна.

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