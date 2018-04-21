Премьер Молдавии назвал новый КПП на границе с Украиной «символом ЕС»

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Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что строящийся совместный контрольно-пропускной пункт (КПП) на молдавско-украинской границе «можно назвать символом Евросоюза».

Об этом он сказал во время инспекционной поездки на КПП «Паланка — Маяки — Удобное». 

«Это не единственный контрольно-пропускной пункт на молдавско-украинской границе. Но именно Паланку можно назвать символом Европейского союза», — приводит слова Филипа Укринформ

По его словам, ЕС выделил €4,5 млн на строительство и обустройство таможенно-пограничного терминала, «где все услуги будут соответствовать европейским стандартам».

Ранее Украина ратифицировала соглашение с Молдавией о совместном контроле на границе.

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