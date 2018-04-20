Приостановлено соглашение о сотрудничестве в сфере информации между Украиной и Россией

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С 20 апреля между Россией и Украиной приостановлено действие соглашения о сотрудничестве в сфере информации.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«20 апреля 2018 года приостановлено действие соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о сотрудничестве в сфере информации, подписанного в Москве 27 февраля 1998 года», — отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что с 28 марта между Россией и Украиной прекращено действие соглашения о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники от 1995 года.

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