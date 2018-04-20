Минобороны Латвии ждёт от России объяснений по ситуации с учебными пусками ракет

Латвия ждёт от России объяснений в связи с тем, что Москва якобы уже дважды резервировала время для проведения учебных ракетных пусков в латвийской эксклюзивной экономической зоне в Балтийском море, однако они так и не состоялись. Об этом заявил министр обороны Латвии Раймондс Бергманис в эфире Латвийского телевидения.

Глава ведомства подчеркнул, что воздушное пространство над Балтийским морем интенсивно используется для авиасообщения, а потому предсказуемость подобных учений является важным фактором с точки зрения безопасности в воздухе.

«Мы хотим получить от Российской Федерации информацию, почему уже во второй раз не состоялись заявленные учения. У меня нет данных, может, это произошло по техническим причинам. У меня пока нет объяснений, почему мы ничего не наблюдали в закрытых секторах», — заявил он.

Ранее Минобороны республики сообщило, что российский Главный центр единой системы организации воздушного движения проинформировал Латвийское агентство гражданской авиации о том, что ВМФ России зарезервировал воздушное пространство с 17 по 19 апреля и 19 апреля планирует провести тренировочные стрельбы.

Президент Латвии Раймондс Вейонис назвал заявленные стрельбы демонстрацией силы и провокацией.