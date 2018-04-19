Киев начал глушить ТВ-сигналы с неподконтрольной украинским властям территории Донбасса

Власти Украины запустили специальные радиопередатчики, чтобы заглушить телевизионные сигналы с неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Отмечается, что радиопередатчики были установлены вдоль всей линии разграничения.

Глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, генерал Леонид Евдоченко заявил, что система блокирует аналоговые и цифровые телевизионные сигналы.

По его словам, радиопередатчики глушат более 40 каналов.

Ранее Министерство информационной политики Украины рассказало о начале вещания украинского канала UA|TV на Крым и Донбасс.