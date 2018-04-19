Киев начал глушить ТВ-сигналы с неподконтрольной украинским властям территории Донбасса
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Об этом сообщает «Украинская правда».
Отмечается, что радиопередатчики были установлены вдоль всей линии разграничения.
Глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, генерал Леонид Евдоченко заявил, что система блокирует аналоговые и цифровые телевизионные сигналы.
По его словам, радиопередатчики глушат более 40 каналов.
Ранее Министерство информационной политики Украины рассказало о начале вещания украинского канала UA|TV на Крым и Донбасс.