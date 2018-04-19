В Совфеде оценили заявление Порошенко об основании Москвы
«Глупость очень сложно комментировать», — заявил сенатор.
По его словам, в данной ситуации Порошенко можно только посочувствовать и выслать ему школьные учебники по истории, чтобы он освежил свои знания.
«Учебники нужны ещё советские, ну или российские, поскольку то, что пишут в украинских учебниках, вряд ли ему поможет», — добавил Клинцевич.
Ранее доктор исторических наук Владимир Лавров, главный научный сотрудник Института российской истории РАН, в разговоре с RT прокомментировал заявление Порошенко, по словам которого, «киевские князья очень опрометчиво основали Москву».