В Совфеде оценили заявление Порошенко об основании Москвы

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Член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН оценил заявление президента Украины Петра Порошенко об основании Москвы.
В Совфеде оценили заявление Порошенко об основании Москвы

«Глупость очень сложно комментировать», — заявил сенатор.

По его словам, в данной ситуации Порошенко можно только посочувствовать и выслать ему школьные учебники по истории, чтобы он освежил свои знания.

«Учебники нужны ещё советские, ну или российские, поскольку то, что пишут в украинских учебниках, вряд ли ему поможет», — добавил Клинцевич.

Ранее доктор исторических наук Владимир Лавров, главный научный сотрудник Института российской истории РАН, в разговоре с RT прокомментировал заявление Порошенко, по словам которого, «киевские князья очень опрометчиво основали Москву».

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