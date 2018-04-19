В Совфеде оценили заявление Порошенко об основании Москвы

Член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН оценил заявление президента Украины Петра Порошенко об основании Москвы.

«Глупость очень сложно комментировать», — заявил сенатор.

По его словам, в данной ситуации Порошенко можно только посочувствовать и выслать ему школьные учебники по истории, чтобы он освежил свои знания.

«Учебники нужны ещё советские, ну или российские, поскольку то, что пишут в украинских учебниках, вряд ли ему поможет», — добавил Клинцевич.

Ранее доктор исторических наук Владимир Лавров, главный научный сотрудник Института российской истории РАН, в разговоре с RT прокомментировал заявление Порошенко, по словам которого, «киевские князья очень опрометчиво основали Москву».