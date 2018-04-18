Президент Армении назначил новых вице-премьеров страны
Первым вице-премьером Армении был назначен Карен Карапетян, а вице-премьерами — Армен Геворкян и Ваче Габриелян.
Отмечается, что другим указом Геворкян был освождён от должности руководителя аппарата президента страны.
Карапетян ранее исполнял обязанности премьер-министра. Габриелян в предыдущем правительстве занимал должность вице-премьера и министра международной экономической интеграции и реформ.
Ранее экс-президента Армении Сержа Саргсяна избрали премьер-министром страны.