Президент Армении назначил новых вице-премьеров страны

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Президент Армении Армен Саркисян подписал указы о назначении новых первого вице-премьера и двух заместителей председателя правительства страны. Об этом информирует АМИ «Новости-Армения».

Первым вице-премьером Армении был назначен Карен Карапетян, а вице-премьерами — Армен Геворкян и Ваче Габриелян.

Отмечается, что другим указом Геворкян был освождён от должности руководителя аппарата президента страны. 

Карапетян ранее исполнял обязанности премьер-министра. Габриелян в предыдущем правительстве занимал должность вице-премьера и министра международной экономической интеграции и реформ.

Ранее экс-президента Армении Сержа Саргсяна избрали премьер-министром страны.

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