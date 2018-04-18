Полиция сообщает о задержании 66 участников акции протеста в Ереване

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В Ереване задержаны 66 участников акции протеста, сообщает полиция столицы Армении.
Полиция сообщает о задержании 66 участников акции протеста в Ереване
  • Reuters

«Все задержанные подозреваются в совершении административных правонарушений. После соответствующей проверки все задержанные в течение нескольких часов будут отпущены», — приводит ТАСС сообщение.

Депутат парламента Армении, лидер протестного движения Никол Пашинян и его сторонники в среду, 18 апреля, продолжают протестовать в Ереване против назначения Сержа Саргсяна премьер-министром страны.

Во вторник, 17 апреля, сотрудники полиции Армении задержали в Ереване 80 участников акций протеста. Впоследствии всех задержанных отпустили.

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