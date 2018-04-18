Покинувшие Крым офицеры ВМС Украины требуют от Порошенко предоставить жильё
- РИА Новости
- © Алексей Мальгавко
Авторы письма отмечают, что никакого прогресса в этом вопросе не наблюдается в течение четырёх лет.
По словам офицеров, они, выполняя директиву украинского Министерства обороны, оставили в Крыму всё имущество и служебное жильё и покинули Крым для дальнейшего прохождения службы.
«Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны», — подчёркивают авторы письма.
Отмечается, что обращение подписано 35 военнослужащими.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.