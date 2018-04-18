Покинувшие Крым офицеры ВМС Украины требуют от Порошенко предоставить жильё

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Группа офицеров Военно-морских сил (ВМС) Украины, покинувших Крым в 2014 году, обратилась к украинскому президенту Петру Порошенко с просьбой предоставить им жильё взамен утраченного. Об этом пишет «Думская» со ссылкой на соответствующий документ.
Покинувшие Крым офицеры ВМС Украины требуют от Порошенко предоставить жильё
  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

Авторы письма отмечают, что никакого прогресса в этом вопросе не наблюдается в течение четырёх лет.

По словам офицеров, они, выполняя директиву украинского Министерства обороны, оставили в Крыму всё имущество и служебное жильё и покинули Крым для дальнейшего прохождения службы.

«Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны», — подчёркивают авторы письма.

Отмечается, что обращение подписано 35 военнослужащими.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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