Покинувшие Крым офицеры ВМС Украины требуют от Порошенко предоставить жильё

Группа офицеров Военно-морских сил (ВМС) Украины, покинувших Крым в 2014 году, обратилась к украинскому президенту Петру Порошенко с просьбой предоставить им жильё взамен утраченного. Об этом пишет «Думская» со ссылкой на соответствующий документ.

Авторы письма отмечают, что никакого прогресса в этом вопросе не наблюдается в течение четырёх лет.

По словам офицеров, они, выполняя директиву украинского Министерства обороны, оставили в Крыму всё имущество и служебное жильё и покинули Крым для дальнейшего прохождения службы.

«Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны», — подчёркивают авторы письма.

Отмечается, что обращение подписано 35 военнослужащими.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.