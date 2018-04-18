Главы МВД Украины и ФБР США подписали меморандум о сотрудничестве

Глава МВД Украины Арсен Аваков и директор ФБР Кристофер Рэй подписали меморандум о сотрудничестве.

«Мы провели встречу с директором ФБР Кристофером Реем и подписали меморандум о взаимном сотрудничестве по ряду вопросов. В частности, по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью», — приводит слова Авакова сайт МВД.

По его словам, документ позволит сделать «радикальный прорыв» в вопросах, касающихся обмена информацией и доступа к техническим возможностям.

Ранее заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберт Карем заявил, что с 2014 года Украине было выдано около $1 млрд на оборону.