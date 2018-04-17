В Одессе произошла перестрелка

Группа людей в балаклавах и бронежилетах устроила перестрелку в Киевском районе Одессы.

«На месте происшествия правоохранители обнаружили группу лиц в балаклавах и бронежилетах, которые бегали по крыше парковки и стреляли, вероятно, из травматического оружия. Кроме того, по предварительным данным, нарушители использовали шумовые гранаты», — говорится в сообщении ГУ Нацполиции в Одесской области.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В результате пострадали два человека, они доставлены в больницы.

Ранее в Одессе задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании.