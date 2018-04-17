Савченко завершила проверку на полиграфе

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Арестованная по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти на Украине Надежда Савченко завершила прохождение проверки на полиграфе.
Савченко завершила проверку на полиграфе
  • globallookpress.com
  • © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

«В настоящее время процедура прохождения Надеждой Савченко полиграфа окончена. Эксперты пока не дали окончательного заключения по этому вопросу, и окончательно экспертизу, если можно так сказать, не закрыли. В течение двух дней эксперты пообещали сообщить нам их заключение», — приводит Интерфакс слова адвоката Савченко Олега Соловья.

Ранее сообщалось, что Савченко начала повторное прохождение допроса на полиграфе в отсутствие адвокатов. 

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит ряд экспертиз по делу депутата Надежды Савченко и руководителя центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.

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