Оппозиционный депутат пригрозил «парализовать системы госуправления» Армении
- Reuters
«То есть система госуправления не должна работать, в этом случае следующим этапом должно стать формирование альтернативных звеньев управления, которые возьмут на себя ответственность за руководство государством», — цитирует Пашиняна РИА Новости.
Отмечается, что вечером 17 апреля напротив здания правительства Армении ожидается митинг оппозиции.
Ранее Пашинян объявил о «бархатной революции» в Армении.
17 апреля бывшего президента Армении Сержа Саргсяна избрали премьер-министром.