Оппозиционный депутат пригрозил «парализовать системы госуправления» Армении

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Депутат парламента Армении и лидер протестного движения Никол Пашинян заявил, что акции гражданского неповиновения должны привести к парализации системы госуправления.
Оппозиционный депутат пригрозил «парализовать системы госуправления» Армении
  • Reuters

«То есть система госуправления не должна работать, в этом случае следующим этапом должно стать формирование альтернативных звеньев управления, которые возьмут на себя ответственность за руководство государством», — цитирует Пашиняна РИА Новости.

Отмечается, что вечером 17 апреля напротив здания правительства Армении ожидается митинг оппозиции.

Ранее Пашинян объявил о «бархатной революции» в Армении.

17 апреля бывшего президента Армении Сержа Саргсяна избрали премьер-министром.

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