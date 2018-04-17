Инаугурация президента Азербайджана состоится 18 апреля

Инаугурация переизбранного президента Азербайджана Ильхама Алиева состоится в среду, 18 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя правящей партии «Новый Азербайджан» Али Ахмедова.

Ильхам Алиев

РИА Новости

«Инаугурация, думаю, состоится уже завтра», — заявил он. Ранее Центральная избирательная комиссия Азербайджана сообщила, что Алиев победил на президентских выборах, набрав 86,09% голосов. На должность президента страны претендовали восемь человек.