Инаугурация президента Азербайджана состоится 18 апреля
Инаугурация переизбранного президента Азербайджана Ильхама Алиева состоится в среду, 18 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя правящей партии «Новый Азербайджан» Али Ахмедова.
- Ильхам Алиев
- РИА Новости
«Инаугурация, думаю, состоится уже завтра», — заявил он.
Ранее Центральная избирательная комиссия Азербайджана сообщила, что Алиев победил на президентских выборах, набрав 86,09% голосов.
На должность президента страны претендовали восемь человек.
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