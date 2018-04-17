Инаугурация президента Азербайджана состоится 18 апреля

Короткая ссылка
Инаугурация переизбранного президента Азербайджана Ильхама Алиева состоится в среду, 18 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя правящей партии «Новый Азербайджан» Али Ахмедова.
Инаугурация президента Азербайджана состоится 18 апреля
  • Ильхам Алиев
  • РИА Новости

«Инаугурация, думаю, состоится уже завтра», — заявил он.

Ранее Центральная избирательная комиссия Азербайджана сообщила, что Алиев победил на президентских выборах, набрав 86,09% голосов.

На должность президента страны претендовали восемь человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Закавказье
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных