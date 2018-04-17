Полиция предупредила протестующих в Ереване о возможности применения спецсредств

Полиция Армении потребовала от организатора акции протеста в центре Еревана прекратить собрание и предупредила о возможности применения спецсредств. Об этом информирует Интерфакс.

«Полиция Армении 16 апреля приняла решение прекратить собрание и потребовала от организатора акции выполнить это требование и незамедлительно проинформировать об этом участников собрания», — заявили в полиции.

Правоохранители добавили, что в соответствии с законодательством имеют право разогнать собрание в случае отсутствия организатора акции или невыполнения им требований представителей полиции.

Ранее в Ереване произошли стычки между протестующими против выдвижения кандидатуры Сержа Саргсяна на пост премьера Армении и полицией. В результате произошедшего были госпитализированы 46 человек.