Полиция предупредила протестующих в Ереване о возможности применения спецсредств

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Полиция Армении потребовала от организатора акции протеста в центре Еревана прекратить собрание и предупредила о возможности применения спецсредств. Об этом информирует Интерфакс.

«Полиция Армении 16 апреля приняла решение прекратить собрание и потребовала от организатора акции выполнить это требование и незамедлительно проинформировать об этом участников собрания», — заявили в полиции. 

Правоохранители добавили, что в соответствии с законодательством имеют право разогнать собрание в случае отсутствия организатора акции или невыполнения им требований представителей полиции.

Ранее в Ереване произошли стычки между протестующими против выдвижения кандидатуры Сержа Саргсяна на пост премьера Армении и полицией. В результате произошедшего были госпитализированы 46 человек. 

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