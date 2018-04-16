Ростуризм призвал граждан России к осторожности в Ереване

Ростуризм призвал граждан России избегать мест массового скопления людей в Ереване на фоне сообщений о столкновениях протестующих и полиции в городе.

«Находящимся в городе гражданам России рекомендуется избегать мест массового скопления людей. Федеральное агентство по туризму призывает российских туристов внимательно отнестись к предупреждениям МИД России, следить за сообщениями официальных властей Армении и соблюдать меры личной безопасности», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Министерство иностранных дел России советует россиянам избегать мест массового скопления людей в Ереване.

16 апреля произошли стычки между протестующими против выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьера Армении и полицией на проспекте Баграмяна в центре Еревана.