Ростуризм призвал граждан России к осторожности в Ереване

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Ростуризм призвал граждан России избегать мест массового скопления людей в Ереване на фоне сообщений о столкновениях протестующих и полиции в городе.
Ростуризм призвал граждан России к осторожности в Ереване
  • Reuters

«Находящимся в городе гражданам России рекомендуется избегать мест массового скопления людей. Федеральное агентство по туризму призывает российских туристов внимательно отнестись к предупреждениям МИД России, следить за сообщениями официальных властей Армении и соблюдать меры личной безопасности», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Министерство иностранных дел России советует россиянам избегать мест массового скопления людей в Ереване.

16 апреля произошли стычки между протестующими против выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьера Армении и полицией на проспекте Баграмяна в центре Еревана.

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