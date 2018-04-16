Пользователи сообщили о недоступности Telegram в Белоруссии

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Пользователи Telegram в Белоруссии пожаловались на отсутствие доступа к мессенджеру.
Пользователи сообщили о недоступности Telegram в Белоруссии
  • Reuters

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на сообщения пользователей в социальных сетях.

В частности, на перебои пожаловались клиенты операторов мобильной связи МТС и Velcom. Также оператор ByFly выдаёт ошибку при попытке открыть сайт мессенджера в браузере.

Отмечается, что мобильное приложение показывает сообщения об аварийном завершении работы.

16 апреля Роскомнадзор начал процедуру блокировки мессенджера Telegram на территории России.

Подробнее — в материале RT.

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