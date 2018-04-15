В МИД Украины рассказали, когда Киев должен принять решение о продлении договора о дружбе с Москвой

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль и советник министра иностранных дел Тарас Качка сообщили, что Киев до 30 сентября должен принять решение, стоит ли продлевать договор о дружбе с Москвой на следующие десять лет.

«До 30 сентября 2018 года Украина должна решить, продлевать ли действие договора о дружбе на следующие десять лет согласно ст. 40», — пишут авторы статьи для издания «Зеркало недели. Украина».

По их мнению, документ исчерпал себя.

«Договор о дружбе в своё время выполнил свою миссию, но теперь он исчерпал себя во всех возможных смыслах. Главное — он так и не заставил Россию изменить своё отношение к нам», — утверждают Зеркаль и Качка.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что намерен прекратить действие отдельных положений договора о дружбе с Россией.

Украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН прокомментировал заявления украинского лидера по поводу договора.