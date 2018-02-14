В Харькове неизвестные раскрасили памятник УПА

В центре Харькова неизвестные раскрасили памятник погибшим воинам «Украинской повстанческой армии»* (УПА) в красно-белые цвета. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Сообщение о произошедшем поступило в полицию днём 13 февраля.

«Неизвестные нарисовали на памятнике погибшим воинам УПА линии белого и красного цвета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время полицейские устанавливают лиц, причастных к инциденту.

Ранее сообщалось, что в Польше вандалы нанесли хулиганские надписи на здание консульства Украины.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).