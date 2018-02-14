В Харькове неизвестные раскрасили памятник УПА
Сообщение о произошедшем поступило в полицию днём 13 февраля.
«Неизвестные нарисовали на памятнике погибшим воинам УПА линии белого и красного цвета», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время полицейские устанавливают лиц, причастных к инциденту.
Ранее сообщалось, что в Польше вандалы нанесли хулиганские надписи на здание консульства Украины.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).