В Харькове неизвестные раскрасили памятник УПА

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В центре Харькова неизвестные раскрасили памятник погибшим воинам «Украинской повстанческой армии»* (УПА) в красно-белые цвета. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Сообщение о произошедшем поступило в полицию днём 13 февраля. 

«Неизвестные нарисовали на памятнике погибшим воинам УПА линии белого и красного цвета», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что в настоящее время полицейские устанавливают лиц, причастных к инциденту.

Ранее сообщалось, что в Польше вандалы нанесли хулиганские надписи на здание консульства Украины.

«Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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