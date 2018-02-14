Во Львове неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в отделение Сбербанка
«Предварительно установлено, что неизвестные лица бросили бутылку с горючим веществом в помещение банка. Частично повреждено имущество. Полиция устанавливает причастных лиц. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст 194 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») УК», — сообщила представитель полиции.
Отмечается, что в помещении произошёл пожар и сильное задымление.
В октябре во Львове также произошёл пожар в отделении «дочки» Сбербанка.