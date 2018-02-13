На украинско-российской границе обезвредили напавшего на людей енота

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В Черниговской области Украины в автомобильном пункте пропуска «Николаевка» на границе с Россией обезвредили бешеного енота, напавшего на людей. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Сообщается, что «все попытки военнослужащих выгнать енота были напрасными — животное рычало и агрессивно бросалось на людей, не покидая пункт пропуска». 

В связи с инцидентом пограничники приостановили пропуск транспортных средств. 

Об обнаружении животных с признаками бешенства сообщили специалистам. 

«По прибытии к месту событий представителей соответствующих служб было принято решение обезвредить животное», — говорится в сообщении.

Отмечается, что никто из присутствующих в пункте пропуска не пострадал.

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