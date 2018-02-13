На украинско-российской границе обезвредили напавшего на людей енота
Сообщается, что «все попытки военнослужащих выгнать енота были напрасными — животное рычало и агрессивно бросалось на людей, не покидая пункт пропуска».
В связи с инцидентом пограничники приостановили пропуск транспортных средств.
Об обнаружении животных с признаками бешенства сообщили специалистам.
«По прибытии к месту событий представителей соответствующих служб было принято решение обезвредить животное», — говорится в сообщении.
Отмечается, что никто из присутствующих в пункте пропуска не пострадал.