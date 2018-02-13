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Похищенные на границе с Крымом российские военные приговорены в Киеве к тюремным срокам

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Украинский суд признал российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, похищенных Службой безопасности Украины (СБУ) в ноябре 2016 года на границе с Крымом, виновными в дезертирстве и государственной измене. Об этом сообщил их адвокат Валентин Рыбин.

«Суд Киева приговорил Одинцова к 14 годам лишения свободы, Баранова — к 13 годам. Они в настоящее время находятся в следственном изоляторе», — приводит слова адвоката ТАСС.

Рыбин отметил, что готовит апелляционные жалобы на приговор.

21 ноября 2016 года Минобороны России заявило о похищении сотрудниками СБУ двух российских военных. На следующий день они были арестованы украинским судом.

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