Гройсман провёл встречу с главой миссии МВФ в Киеве
«12 февраля премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с руководителем миссии Рон ван Руденом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что миссия МВФ начала работу на Украине, а её главной целью является обсуждение практических вопросов, которые связаны с продолжением работы программы расширенного финансирования.
Ранее сообщалось, что эксперты МВФ приступили к работе в Киеве.
В начале февраля стало известно, что группа экспертов МВФ посетит Украину с 12 по 16 февраля для проведения технических консультаций.