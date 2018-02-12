Гройсман провёл встречу с главой миссии МВФ в Киеве

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с руководителем миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киеве. Об этом заявили в пресс-службе украинского правительства.

«12 февраля премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с руководителем миссии Рон ван Руденом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что миссия МВФ начала работу на Украине, а её главной целью является обсуждение практических вопросов, которые связаны с продолжением работы программы расширенного финансирования.

Ранее сообщалось, что эксперты МВФ приступили к работе в Киеве.

В начале февраля стало известно, что группа экспертов МВФ посетит Украину с 12 по 16 февраля для проведения технических консультаций.