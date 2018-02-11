На Украине задержали пытавшегося прорваться в зону отчуждения ЧАЭС туриста-экстремала

Сотрудники Госпогранслужбы Украины вместе с полицейскими задержали пытавшегося прорваться в зону отчуждения Чернобыльской АЭС туриста-экстремала из Азербайджана.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что 39-летний житель Баку был задержан в Киевской области.

«Иностранец пытался незаконно попасть в зону отчуждения ЧАЭС», — указывается в заявлении.

В отношении задержанного составлены процессуальные документы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

В июле стало известно, что на Украине решили сдать в аренду часть объектов Чернобыльской АЭС.