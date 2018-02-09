Суд в Киеве отказался передать рассмотрение дела об убийстве журналиста Бузины присяжным

Суд в Киеве отказался передать рассмотрение дела об убийстве журналиста Олеся Бузины суду присяжных.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В удовлетворении заявления защитников обвиняемых об отводе состава судей и заявление судьи Евгения Сидорова о самоотводе по делу отклонить», — зачитал решение судья.

В ноябре 2017 года прокуратура Киева направила на рассмотрение в суд уголовное дело в отношении подозреваемых в убийстве журналиста Олеся Бузины.

Олесь Бузина был убит пятью выстрелами 16 апреля 2015 года возле собственного дома в Киеве.