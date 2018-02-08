В январе 2018 года Украина увеличила импорт угля в 1,8 раза

В январе 2018 года Украина увеличила импорт каменного угля и антрацита в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 2,25 млн тонн. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Государственную фискальную службу.

Как отмечается, уголь импортирован на сумму $281,16 млн, что на 67% больше, чем в январе прошлого года.

Из России, в частности, поступил уголь на $170,58 млн, из США — на $91,017 млн, из Канады — на $13,1 млн, а из других стран — на $6,465 млн.

Ранее сообщалось, что правительство Украины одобрило проект распоряжения о создании государственного предприятия «Национальная угольная компания».

В октябре заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» закупку Украиной каменного угля в США.