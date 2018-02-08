Актёр Юрий Стоянов попал в базу данных «Миротворца»

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Российский актёр театра и кино Юрий Стоянов попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
Актёр Юрий Стоянов попал в базу данных «Миротворца»
  • Юрий Стоянов
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomohov

Отмечается, что артист был внесён в базу из-за «сознательного нарушения государственной границы Украины».

Как сообщает телеканал «112 Украина», Стоянов принимал участие в съёмках фильма с рабочим названием «Неуловимые» на территории Крыма.

Ранее сообщалось, что в базу данных украинского ресурса попали режиссёры Юрий Кара и Фёдор Бондарчук, а также российский актёр Игорь Лифанов.

Представитель Бондарчука в беседе с ФАН прокомментировала данные сообщения.

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