Актёр Юрий Стоянов попал в базу данных «Миротворца»
- Юрий Стоянов
- globallookpress.com
- © Anatoly Lomohov
Отмечается, что артист был внесён в базу из-за «сознательного нарушения государственной границы Украины».
Как сообщает телеканал «112 Украина», Стоянов принимал участие в съёмках фильма с рабочим названием «Неуловимые» на территории Крыма.
Ранее сообщалось, что в базу данных украинского ресурса попали режиссёры Юрий Кара и Фёдор Бондарчук, а также российский актёр Игорь Лифанов.
Представитель Бондарчука в беседе с ФАН прокомментировала данные сообщения.