Актёр Юрий Стоянов попал в базу данных «Миротворца»

Российский актёр театра и кино Юрий Стоянов попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Отмечается, что артист был внесён в базу из-за «сознательного нарушения государственной границы Украины».

Как сообщает телеканал «112 Украина», Стоянов принимал участие в съёмках фильма с рабочим названием «Неуловимые» на территории Крыма.

Ранее сообщалось, что в базу данных украинского ресурса попали режиссёры Юрий Кара и Фёдор Бондарчук, а также российский актёр Игорь Лифанов.

Представитель Бондарчука в беседе с ФАН прокомментировала данные сообщения.