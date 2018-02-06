В Эстонии микроавтобус провалился под лёд
В Пярнуском уезде Эстонии микроавтобус провалился под лёд в море. Об этом сообщает ERR со ссылкой на экстренные службы.
Инцидент произошёл в 500 м от порта Муналайд.
Как отмечается, двух человек удалось спасти, они были госпитализированы.
Впоследствии были обнаружены тела двух погибших. Точное количество находившихся в микроавтобусе людей пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Таллине попал в аварию автобус с 20 детьми.
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