В Эстонии микроавтобус провалился под лёд

В Пярнуском уезде Эстонии микроавтобус провалился под лёд в море. Об этом сообщает ERR со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошёл в 500 м от порта Муналайд.

Как отмечается, двух человек удалось спасти, они были госпитализированы.

Впоследствии были обнаружены тела двух погибших. Точное количество находившихся в микроавтобусе людей пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Таллине попал в аварию автобус с 20 детьми.